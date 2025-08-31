「中京２歳Ｓ・Ｇ３」（３１日、中京）６番人気のキャンディードがゴール前の激戦を制し、無傷の２連勝で重賞初制覇を果たした。２着には１番人気のスターアニス、３着には３番人気のマイケルバローズが入った。最後の直線半ばからはマッチレースとなった。まずスターアニスが中団から抜け出すと、外からキャンディードが馬体を合わせる。２頭によるし烈なたたき合い。スターアニスが必死に粘り切ろうとしたが、ゴール直前に