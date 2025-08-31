「プロレス・ＤＤＴ」（３１日、後楽園ホール）来年１月４日に引退する新日本プロレスのエース棚橋弘至（４８）が参戦し、男色ディーノ（４８）と異色のシングルマッチを行った。リップロック（キス攻撃）、男色ドライバー（相手の顔を股間に入れてのパイルドライバー）など男色殺法を食らって苦戦したが、逆に掟破りのリップロックで大ダメージを与え、さらにロングタイツの下に履いていたＴバックのアンダータイツまで披露。