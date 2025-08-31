◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」今季、リカルド・ロドリゲス監督（５１）が就任して柏は明らかに変わった。カウンター主体から、Ｊ１トップのボール保持率を誇る攻撃的なサッカーに変ぼう。２年連続残留争いのチームは見違え、２２試合目で昨季の勝ち点４１に到達。日本代表にも５人を送り出している。取材で何度も聞いた「目標は、攻守にわたって完成度の高いパーフェクトなチーム」に近づき、優勝を狙える位置にいる。