◆パ・リーグ日本ハム―楽天（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの福島蓮投手が７回途中５安打無失点で降板。勝ち負けはつかなかったが、先発の役割を果たした。両軍無得点で迎えた７回、四球と安打で１死一、三塁のピンチ。代打・渡辺佳が１ストライクからの２球目にスクイズを試みたが、福島―田宮のバッテリーが見事に外しバントは空振りに。挟まれた三塁走者がタッチアウトとなり、ベンチの新庄監督も拍手を送った。