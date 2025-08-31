ＪＡＬアスリート社員の東京世界陸上壮行会が３１日、都内で行われ、男子１１０メートル障害代表の村竹ラシッド、同２００メートルの鵜沢飛羽が出席。女子やり投げの北口榛花は海外遠征中のためオンラインで参加した。北口は２８日にスイス・チューリヒで行われたダイヤモンドリーグ・ファイナルに出場。６０メートル７２の６位で３連覇を逃した。ただ右肘炎症からの復帰戦だった２０日ダイヤモンドリーグ第１３戦（スイス・ロ