伊藤沙莉（31）が31日放送のフジテレビ系「ボクらの時代」（日曜午前7時）に、タレント堺正章の次女で女優の堺小春（31）、ももいろクローバーZの玉井詩織（30）とともに出演。SNSの現状やエゴサーチについて語った。伊藤は番組で「もうちょっとSNSの治安はよくできるんじゃないかとは思っちゃうけど」と吐露。「自由な発信の場ではあるし、言いたいこと言っていいんだけど」と前置きしつつ「もうちょっと自分を疑うことをしてもい