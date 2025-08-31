Ä¹¤¤²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤¨¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ëÃË»Ò¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢¿·³Ø´ü¤ËÎø¤òÅ¸³«¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï10Âå¤«¤é30Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ­189Ì¾¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤«¤é¡¢¡Ö²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¡¢¡Ø¤â¤·¤«¤·¤Æ²¶¤Ë²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡©¡Ù¤È¥¯¥é¥¹¤ÎÃË»Ò¤ò¥É¥­¥Ã¤È¤µ¤»¤ë¥»¥ê¥Õ¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û³«¸ý°ìÈÖ¤Ë´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤¦¡ÖÁá¤¯³Ø¹»»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡ª¡×¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢´ª°ã¤¤¤·¤½¤¦¡×¡Ê20ÂåÃËÀ­¡Ë¤Ê¤É¡¢