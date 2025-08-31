この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、ばや@2児のママカメラマン(@bayafilm_mm)さんの子どもたちの最高なリアクションを撮影したエピソードについて。フルーツパーティーと名付け、さまざまなフルーツを並べてみたというばやさん。絵に描いたようなリアクションにこちらまで幸せな気持ちになる投稿です。 子どもの反応が楽しみで仕方ない 子育てをしていると