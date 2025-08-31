TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が31日、TBSラジオ「安住紳一郎の日曜天国」に出演。ある大人気アナウンサーとの家族を巻き込んだ意外な交流エピソードを明かした。旅行の話題となり、都会育ちの人は大自然を求め地方に行くが途中で飽きてしまうこともある、との持論を展開した安住アナ。約5年前、夏休みにアイヌの歴史などの勉強で北海道を一人旅したというフリーアナウンサー有働由美子について語り始めた。「有働さん