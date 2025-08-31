天然アユの消費拡大を目指し、PRするイベントが8月31日に高知市で開かれました。このイベントは天然アユの消費拡大を観光振興にもつなげようと、高知県が毎年開いています。今年の天然アユ漁はここ数年で一番の豊漁ということで、会場の東洋電化中央公園では県内河川でとれたアユの塩焼きや天ぷらなどが人気を集めていました。■来場客「おいしい。（アユを）久しぶりに食べた」「アユの天ぷら初めて食べた。やりこうておいしかっ