日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』で31日、チャリティーランナーの横山裕に、城島茂と森本慎太郎(SixTONES)が差し入れを行った。(左から)城島茂、森本慎太郎、横山裕福島県の浪江町の帰還困難区域を訪れた城島と森本は、様々な困難を乗り越えて農業を頑張る人々を取材。そこで出会った「じゅうねん(エゴマ)」と「サムライガーリック」と呼ばれるニンニクという2つの絶品食材で、『ザ!鉄腕!DASH!!』で普段と