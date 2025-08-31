◇エキシビションマッチKOBECHIBEN8―0高校野球女子選抜（2025年8月31日バンテリンD）マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBECHIBEN」と高校野球女子選抜のエキシビションマッチが、名古屋市のバンテリンドームで行われた。試合終了後、今年1月に野球殿堂入りしたイチロー氏の野球殿堂入り表彰式がグラウンドで行われた。殿堂入りのレリーフが手渡されて、