日本野球機構（NPB）は31日、出場選手登録・同抹消を公示。DeNAは藤浪晋太郎投手、度会隆輝外野手を出場登録した。また、29日の中日戦（横浜）で負傷し、「右小指MP関節橈側側副靭帯付着部剥離骨折」と診断された石上泰輝内野手の登録を抹消した。