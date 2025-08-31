ＤＤＴ３１日の後楽園ホール大会で、新日本プロレスの棚橋弘至（４８）が男色ディーノ（４８）との初対戦に勝利し、Ｔバック姿を披露。逸材の新たな一面を見せた。来年１月４日の東京ドーム大会での引退を控えている棚橋。学年では１歳下のディーノと直接的な関わりはないが、棚橋は立命館、ディーノは大阪学院の学生プロレスで同じ時代を生きてきた。新日本とＤＤＴ。まったく異なる環境に身を置いた二人の邂逅（かいこう）