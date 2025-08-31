※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ同僚・芹との関係が原因で疑念を持たれた草太は、夫婦関係の危機を迎えますが、芹の夫・蓮斗の指摘により、不適切な関係にあったのは藤枝であることが発覚。数日後に内容証明が届くことを知った藤枝は、デートやプレゼントで借金を抱えており、金銭的な余裕がないと告白。せめて誠意を見せようと、芹と共に蓮斗に謝罪に向