「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）米大リーグのマリナーズなどで活躍し、米国野球殿堂入りしたイチロー氏（５１）が率いるＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮが恒例の高校野球女子選抜と試合を行い、快勝した。先発したイチロー氏が９回無失点で完封。松井秀喜氏（５１）が２年連続となる豪快な本塁打を放ち、球場を騒然とさせた。松井秀氏と西武、レッドソックスなどでプレーした松坂大輔