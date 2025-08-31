甲型駆逐艦38隻のうち生き残ったのは1隻のみ旧日本海軍が使用した駆逐艦「雪風」は、陽炎型駆逐艦の8番艦として1940（昭和16）年1月20日に竣工しています。陽炎型駆逐艦は「雪風」含めて19隻建造されましたが、改良型といえる夕雲型駆逐艦19隻と合わせ38隻造られた甲型駆逐艦のうち、太平洋戦争を生き抜いたのは「雪風」ただ1隻のみ。大戦を最初から最後まで戦い抜き、大きな損傷も受けることなく終戦まで残った同艦は「幸運艦」