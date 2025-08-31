閣議の後、官邸内を移動するペートンタン首相＝７月、タイ首都バンコク/Lillian Suwanrumpha/AFP/Getty Images/Fileバンコク（ＣＮＮ）タイの憲法裁判所は２９日、ペートンタン・シナワット首相を解任する決定を下した。ペートンタン氏をめぐっては、カンボジアのフン・セン前首相との電話会談の内容が流出し、この時の発言が倫理基準に違反したと判断された。ペートンタン氏は政界に影響力を持つシナワット家の一員で、２０２４年