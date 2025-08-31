アメリカのトランプ大統領は、日本、オーストラリア、インドとの4カ国の枠組み、クアッドの首脳会合が開かれるインドを訪問しないと、アメリカメディアが報じました。【映像】トランプ大統領 “クアッド首脳会合”欠席かニューヨーク・タイムズは8月30日、トランプ大統領が今年秋にクアッドの首脳会合が開催されるインドを訪問する計画がないと報じました。トランプ氏は5月に軍事衝突したインドとパキスタンの停戦をめぐり、