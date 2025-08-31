【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 1ー3 フランクフルト（日本時間8月30日／プレゼロ・アレーナ）【映像】堂安律、50m爆速スプリント→完璧ゴール日本代表MFの堂安律が止まらない。17分にフランクフルトでのリーグ戦初ゴールを記録すると、その10分後にも完璧なフィニッシュで2点目を奪った。日本時間8月30日のブンデスリーガ第2節で、フランクフルトはアウェーでホッフェンハイムと対戦。今夏にフライブルクから加入した堂