ＤＤＴ３１日の後楽園ホール大会でＫＯ―Ｄタッグ王者の飯野雄貴（３０）＆納谷幸男（３１）が、挑戦者・ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ＆青木真也を下しＶ３に成功した。王者組は前日のひがしん大会で佐々木大輔＆岡谷英樹を相手にＶ２に成功したため、連日のタイトルマッチとなった。序盤、グラウンドの攻防が続く中、飯野はなんと青木から乳首をかまれる。プロレス史上類を見ない暴挙に観客は騒然とした。その後も劣勢が続いたが、蒼