後任は藪田光教ヘッドコーチが暫定的に指揮を執るJ3のFC大阪は8月31日、大嶽直人監督との契約を双方合意のもと解除したと発表した。リーグ戦再開後の不振が原因で、クラブは「新たな体制で挑戦していく必要がある」と判断。後任は、藪田光教ヘッドコーチが暫定的に指揮を執る。大嶽監督は静岡県出身の56歳。現役時代は横浜フリューゲルスなどでプレーし、日本代表としても1992年のAFCアジアカップでは優勝を経験した。引退後に