ロッテは31日、9月8日のオリックス戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）でチェコ代表のオンジェイ・サトリア投手がファーストピッチを行うことになったと発表した。同日は「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」を開催。「チェコ ベースボール デー supported by パナソニック 空質空調社」は、2023年に発足したスポーツを通じた国際親善・文化交流プログラム「マリーンズ-チェコ ベース