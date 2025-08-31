さいたま市は、「さいたま市みんなのアプリ」の加盟店拡大のため、店舗が負担する決済手数料（税別1.8％）を減免するキャンペーンを9月1日から実施する。●デジタル地域通貨の利用の幅が広がるさいたま市みんなのアプリは、行政サービスやお得な民間サービスなどをまとめたスマートフォンアプリ。政令指定都市初の導入となるデジタル地域通貨のほか、図書館利用者カードや、ごみ出しに関する情報、医療機関の検索、防災アプリ