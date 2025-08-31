俳優・黒沢年雄（81）が31日に自身のブログを更新し、ストーカーによる殺人事件に怒りをにじませた。黒沢は「恨み辛みも何も無く、好みの女性だから殺害する…そのような人間が、一般社会人と同じような生活をしている、その上、以前にも同じような事件を起こし執行猶予中…其れ等、極悪人を野放しにしている法律そのものが絶対おかしいでしょう」と司法に疑問を投げかける。また「つまりは事件が起こらないと警察は動かない