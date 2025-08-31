９１歳の母親の首を絞めて殺害した疑いで、６８歳の息子が逮捕されました。殺人の疑いで逮捕されたのは、兵庫県南あわじ市の無職、新居義典容疑者（６８）です。警察によりますと、新居容疑者は３０日午後５時ごろ、自宅で同居する９１歳の女性の首をタオル様のもので絞めて殺害した疑いがもたれています。３１日の午前５時半ごろに被疑者本人が「母親を殺してしまった」と警察に通報し、警察官が駆け付けたところ、住宅の１階の畳