現在大ヒット上映中の映画「国宝」に出演する、ダンサーで俳優の田中泯（80）が31日、自身のインスタグラムを更新。“世間的レジェンド”との記念ショットを披露した。「ここのところ休みなく撮影、他こなしておりますが、深夜に参加いたしました」と記し、30日深夜放送の日本テレビ「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」への出演を報告した。この日、「しゃべくり007」の企画に「世界的スター＆国宝級俳優初登場SP」として