「最近スマホの文字が見づらくなってきた」「手元のピントが合いにくい」そんな変化を感じ始めたら、それは老眼のサインかもしれません。とくに40代以降になると、多くの人が経験する目の変化ですが、まだ大丈夫と放置していると、日常生活に支障をきたすことも。では、老眼はいつから気をつけるべきなのか、予防法はあるのか池上先生に伺いました。 監修医師：池上 正人（たんぽぽ眼科） 秋田大学医学部を卒業後、東京女子