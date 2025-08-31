◇エキシビションマッチKOBE CHIBEN8―0高校野球女子選抜 （2025年8月31日バンテリンD）マリナーズ球団会長付特別補佐兼インストラクターのイチロー氏（51）が率いるアマ野球チーム「KOBECHIBEN」が高校野球女子選抜に8―0で快勝し、5年連続勝利となった。0―0の3回に「4番・中堅」でスタメン出場した松井秀喜氏（51）が豪快な決勝3ラン。先発マウンドに上がったイチロー氏は1安打完封勝利を挙げた。同試合2年連続