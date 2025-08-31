小泉農水大臣は、自民党の総裁選前倒しについて、9月2日に党内でまとめる予定の「参議院選挙の総括を見た上で対応を考えたい」と強調しました。【映像】総裁選前倒し巡る党内の動き「一議員としてよく考えて総括もしっかり見た上で対応は考えたいというふうに思います」（小泉農水大臣）自民党の神奈川県連会長でもある小泉農水大臣は、「県選出の大臣が5人いる。それぞれどのような思いを持たれて党内状況を見ているのか、県