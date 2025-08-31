俳優の鈴木福が、ABCテレビ『パワプロドラマ2025 ―平凡な新社会人の俺がサクセスした話―』（9月26日スタート深0：24※関西ローカル）で主演を務めることが31日、発表された。【画像】鈴木福演じる西野のモチーフキャラクター・パワプロくん人気野球ゲーム『パワフルプロ野球』シリーズが初めて実写化した今ドラマでは、忙しない現代社会を舞台に、パワプロ好きな社会人1年目の主人公、西野役を鈴木が演じる。野球ゲーム