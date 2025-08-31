格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が8月31日、自身のインスタグラムを更新。ウエディングドレス姿を披露した。【写真あり】美しい！川口葵、純白ウエディングドレス姿を披露川口は、純白のドレス姿に身を包んだ写真を公開。ファンからは「めっちゃキレイ」「ステキです」「美しい」などといった感想が相次いで寄せられている。2人は7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告している。