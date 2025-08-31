◇シドニーマラソン2025(31日、シドニー)シドニーマラソンが31日に行われ、女子では細田あい選手(エディオン)が2時間23分27秒のタイムで日本勢最高の全体6位でフィニッシュしました。ロサンゼルスオリンピック代表へつながるMGC(マラソングランドチャンピオンシップ)の出場資格の選考を兼ねる今大会。MGC参加標準記録である2時間23分30秒のタイムを切り、男女通じて初のMGCへの出場資格獲得となりました。細田選手は、2024年のパリ