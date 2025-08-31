■高校野球女子選抜 0−8 イチロー選抜 KOBE CHIBEN（31日、バンテリンドーム ナゴヤ）今年で5回目となる「KOBE CHIBEN」VS「高校野球女子選抜」のエキシビションマッチがバンテリンドームで行われ、「KOBE CHIBEN」が8対0で勝利し2021年から5連勝を飾った。先発のイチロー（51）は9回（111球）を投げ切り、毎回の14奪三振で5年連続の完投。わずか1安打で完封勝利を飾った。打撃では4打数1安打（1四球）。2年連続出場の松井秀喜（5