◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（３１日・甲子園）阪神・畠世周投手が３１日、１軍に合流した。昨オフに現役ドラフトで巨人から加入して以降、初の１軍昇格。「何とかいい結果を出せるように頑張っていきたい」。巨人戦での昇格に「気合が入ります。腕を振るだけです」と意気込んだ。