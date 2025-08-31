―［貧困東大生・布施川天馬］― 本日、8月31日をもって8月は終了。明日から9月となるわけですが、学生にとって8月と9月は天と地の差があります。夏休みが終わってしまうからです。毎日朝8時に登校する義務から解放され、部活や遊びなど、好きなことばかりで40日近くを埋め続けられる夢の期間「夏休み」。大学を出たなら、もはや叶わない1か月単位の休日期間は、昔も今も子どもたちが自分らしさを発散できる夢の期間でしょう。