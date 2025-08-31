大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。夏にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2019年8月25日記事は取材時の状況）＊＊＊夏はイベントが目白押しだが、その中でも本命と行きたいデートとして“花火大会”をあげる人は多いのではないだろうか。恋人や好きな人に対して一世一代の見せ場……普段よりも気合いが入ってしまうからこそ、失敗した経