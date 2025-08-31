◆第１回中京２歳Ｓ・Ｇ３（８月３１日、中京競馬場・芝１４００メートル、良）小倉２歳Ｓから舞台と名称が改められ、今回が第１回となる２歳重賞は１３頭で争われ、６番人気のキャンディード（牡、栗東・松下武士厩舎、父トーセンラー）が、ゴール前で１番人気のスターアニス（松山弘平騎手）を首差かわして勝利した。勝ちタイムは１分１９秒４で、２２年ききょうＳでアルマデローサが記録した１分２０秒４を更新する２歳コース