パ・リーグロッテ―ソフトバンク（３１日・ＺＯＺＯマリン）【ソフトバンク】１（二）野村、２（中）周東、３（左）牧原大、４（指）山川、５（一）中村、６（遊）今宮、７（三）栗原、８（捕）嶺井、９（右）佐藤直、▽（投）＝松本晴【ロッテ】１（中）高部、２（左）西川、３（一）上田、４（指）寺地、５（捕）佐藤、６（右）山本、７（三）池田、８（二）宮崎、９（遊）友杉、▽（投）＝小島