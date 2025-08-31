ＤＤＴ３１日の後楽園大会でユニバーサル王者の鈴木みのる（５７）がＭＡＯ（２８）を下しＶ４に成功した。序盤は一進一退の攻防を繰り広げたみのるだが、中盤、場外戦に引きずり込むとペースをつかむことに成功。イスでＭＡＯの左脚をぶったたくなどダメージを与えた。途中、セコンドの援護も受けたＭＡＯから反撃されたが、すぐにヒールホールドで捕獲。そこからアキレス腱固めに移行して絞めあげた。その後はエルボーの打