9月1日の「防災の日」にあわせ、災害への備えを親子で学ぶイベントが東京タワーで行われています。東京タワーのすぐ下に設けられた会場では、災害が起きた時に、限られた水を繰り返し使うことができるシャワーなどが展示されているほか、避難所での熱中症予防に役立つ、梅入りのシロップの試飲などが行われました。また、親子で参加できるクイズ大会では、災害への備えや地震が起きた時の正しい行動について、楽しみながら学んでい