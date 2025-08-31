「ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ８−０高校野球女子選抜」（３１日、バンテリンドーム）ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮが高校野球女子選抜相手に５年連続となる勝利を収めた。先発したイチロー氏は９回１１１球１４奪三振で１安打完封。初回先頭への初球でいきなり死球を与えて１死一、二塁を招くも後続を打ち取って無失点。七回２死まで無安打投球で抑えるも、中前打を浴びると悔しげな表情を見せて汗を拭った。過去４年全てで９回完投