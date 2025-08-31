8月31日、新潟競馬場で行われた11R・新潟記念（G3・3歳上オープン・芝2000m）は、坂井瑠星騎乗の2番人気、シランケド（牝5・栗東・牧浦充徳）が勝利した。1/2馬身差の2着に1番人気のエネルジコ（牡3・美浦・高柳瑞樹）、3着に7番人気のディープモンスター（牡7・栗東・池江泰寿）が入った。勝ちタイムは1:58.0（良）。【中山牝馬S】シランケドの末脚が炸裂ゴール前の大混戦を制する坂井瑠星騎乗の2番人気、シランケドの大外一