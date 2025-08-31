8月31日、中京競馬場で行われた11R・中京2歳ステークス（G3・2歳オープン・芝1400m）は、北村友一騎乗の6番人気、キャンディード（牡2・栗東・松下武士）が勝利した。クビ差の2着に1番人気のスターアニス（牝2・栗東・高野友和）、3着に3番人気のマイケルバローズ（牡2・栗東・上村洋行）が入った。勝ちタイムは1:19.4のレコードタイム（良）。2番人気で吉村誠之助騎乗、パープルガーネット（牝2・美浦・森一誠）は、5着敗退。