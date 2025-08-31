◇女子ゴルフツアーニトリ・レディース最終日（2025年8月31日北海道北海道CC大沼C＝6955ヤード、パー73）3打差13位から出た2019年大会覇者の鈴木愛（31＝セールスフォース）が5バーディー、ボギーなしの68で回り、通算12アンダーで逆転優勝した。昨年3月のVポイント×ENEOS以来、約1年半ぶりのツアー通算21勝で30代初勝利。「18番に来てようやく優勝を意識した。飛距離が出るタイプじゃないけど、パッティングが得意