G3「中京2歳S」は6番人気のキャンディード（牡＝松下、父トーセンラー）が先に抜け出した1番人気のスターアニスをゴール前でかわして1着。新馬戦に続く連勝で重賞初制覇となり、勝ち時計はコースレコードを更新する1分19秒4だった。鞍上の北村友一（38）は日本ダービー（クロワデュノール）以来、今年3回目の重賞制覇（通算では37回目）。管理する松下武士師（45）はフィリーズレビュー（ショウナンザナドゥ）以来今年2回目の