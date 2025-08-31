2年前に話題を呼んだエッセイ漫画『メンヘラ製造機だった私が鼻にフォークを刺された話』（前田シェリーかりんこ著、KADOKAWA、2023年）。ネタ的なタイトルに「いやいや、さすがにないでしょ」と苦笑した私が思わず息を止めてしまったのは、わずか数ページあとでした。著者の前田シェリーかりんこさんは、当時の彼にフォークを刺されたのです。鼻の奥深くまでざっくりと、1ヶ月の入院を要するほどに。ところが超ド級なメンヘラ彼の