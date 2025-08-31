お笑いコンビ・カミナリの竹内まなぶが、バラエティ番組『アメトーーク！』（テレビ朝日系）のロケで負傷し、右足アキレス腱を断裂したことが発表された。全治8週間程度のケガで、テレビ朝日は再発防止に努めることを公表している。◆ダンス中のアクシデントでアキレス腱断裂今回、楽曲に合わせてダンスをした際に負ったケガで、『アメトーーク！』で放送されている「踊りたくない芸人」の撮影だったと考えられる。同企画は、ダン