女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年8月4日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝さまざまなカップルや夫婦の日常を垣間見られる動画配信アプリ「TikTok」には、歳の差カップル・夫婦の幸せそうな投稿もたくさんアップされています。一方で、そんな動画を見るたびに「胸が痛む」とこぼすのは、河合亜美さん（仮名・28歳）。