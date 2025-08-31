新たな「船員手帳」（国交省提供）国土交通省は、船員の身分証明書として戦後長く使われてきた「船員手帳」を初めてリニューアルする。一回り小さなパスポートサイズ（幅約9センチ、長さ約13センチ）とし、表紙部分に日本政府の紋章「五七の桐」をあしらった。「海の色に和の要素を考慮した」という藍色が基調で、2027年4月に発行を開始する。船員手帳は、客船や貨物船、漁船などの船員約8万人が保有。乗船歴や健康情報などが